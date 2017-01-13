Ткачев примет участие в саммите G20 в Берлине в обход санкций

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Глава Минсельхоза России Александр Ткачев примет участие в саммите министров сельского хозяйства G20, который пройдет 22 января в Берлине, несмотря на то, что включен в санкционный список Евросоюза. В этом ему помогли немецкие чиновники.

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев примет участие в саммите министров сельского хозяйства G20, который пройдет 22 января в Берлине. Сам он пока не дал ответа по поводу присутствия на мероприятии.

"В рамках визита Александр Ткачев проведет ряд двусторонних встреч с коллегами "большой двадцатки", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минсельхоза России.

Ткачев включен в санкционный список Евросоюза, и въезд в страны объединения ему закрыт (расширенный санкционный список ЕС от 2014 года, политик в это время занимал пост губернатора Краснодарского края – прим. ред.), однако министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт придумал способ обойти ограничения, пишет RND.

Немецкие чиновники решили провести встречу под эгидой Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе, в которой Германия сейчас председательствует. Приглашение от имени этой структуры допускает присутствие на территории ЕС лиц, находящихся под санкциями.

Комментируя приглашение Ткачева на встречу "двадцатки", представитель МИД ФРГ отметил, что ведомство считает себя обязанным обеспечить участие всех членов G20 в мероприятиях в рамках председательства.

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