Шувалов рассказал о скорой отмене российских контрсанкций

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Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что в 2017 году может произойти отмена западных санкций, а также ответных мер Москвы. По его словам, российским производителям лучше не ожидать, что после снятия ответных санкций власти будут применять какие-либо протекционистские меры.

Отношения России и Запада могут улучшиться уже в 2017 году, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, в связи с этим будут отменены санкции против Москвы, а также российские контрмеры, пишет "Русская Планета".

"Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции, во всяком случае в моей работе, мне и министру сельского хозяйства и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, российские производители должны подготовиться к этому и не ожидать, что после отмены ответных санкций, власти будут применять какие-либо протекционистские меры.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет торопиться с отменой контрсанкций, которые были введены в отношении европейских стран. Он отметил, что ответные меры на действия Запада позволяют защитить внутренний рынок страны.

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