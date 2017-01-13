Метрополитен получил поезд новой серии "Москва"

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Московский метрополитен получил новый поезд "Москва" для проведения испытаний. Об этом сообщил начальник столичной подземки Дмитрий Пегов. Испытания начнутся уже в феврале.

В Московском метро подвели итоги работы за год. Особо начальник подземки Дмитрий Пегов отметил запуск МЦК и круглосуточную работу метро в новогоднюю ночь, передает "ТВ Центр".

В этом году продолжатся ремонт и обновление станций, путей и оборудования. Уже в феврале начнутся испытания поездов новой серии. Они появятся на Таганско-Краснопресненской линии. Эти составы постепенно заменят традиционную серию "Еж", которая эксплуатируется в московском метро уже 40 лет. Именно к этой серии принадлежит новогодний поезд, который будет ходить по кольцу до 15 января.

"Это труженики, которые на своих плечах перевезли огромное количество пассажиров в Москве. И забыть про эти поезда просто невозможно. Поэтому и мной с коллегами был выбран именно этот состав серии "Еж", чтобы на Кольцевой линии он радовал наших гостей, пассажиров в новогодние и рождественские праздники. Поезд 765 серии прибыл в метро, подписан приказ о начале испытаний, готовится к выходу на линию", - сообщил Пегов.