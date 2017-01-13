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В Министерстве здравоохранения отнесли к "группе риска" 28 спиртосодержащих лекарств. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, на них могут быть введены рецепты.

Минздрав определил 28 спиртосодержащих лекарств, на которые могут ввести рецепты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

"Мы рассмотрели вопрос о рецептурном отпуске некоторых настоек. Прежде чем принимать решение, мы сначала поработали со всеми 85 регионами страны для того, чтобы посмотреть ретроспективно за несколько лет, а были ли проблемы со злоупотреблением этими настойками. Мы выявили в "группе риска" 28 препаратов", - сказала она.

Массовое отравление концентратом для ванн "Боярышник" произошло перед новым годом в Иркутске. По последним данным, из 123 человек, госпитализированных с признаками отравления метанолом, скончались 77. Трое пострадавших остаются в больницах.

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