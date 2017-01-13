Скворцова назвала смешным запрет продажи табака родившимся после 2014 года

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Новая антитабачная концепция Минздрава интегрирует лучшие мировые практики борьбы с курением, однако является лишь вектором развития, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова. Комментируя документ, она назвала "гиперболой" и "смешным" запрет продажи табака родившимся после 2014 года.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что запрет на продажу табака родившимся после 2014 года, обозначенный в новой антитабачной стратегии ведомства – это вектор. По ее словам, полный запрет – это "гипербола". Об этом она сообщила RNS.

"В настоящее время концепция обсуждается. Она является интегратором лучших практик в мире. Кроме основных векторов, она включает те лучшие практики, которые в мире хорошо себя зарекомендовали", - сказала глава Минздрава.

Скворцова пояснила, что одна из целей концепции - вырастить поколение, свободное от табака и от курения. "В целом я против запретов", - отметила глава ведомства, добавив, что некоторые позиции из концепции могут быть удалены после обсуждения.

Антитабачная концепция, кроме запрета на продажу, предусматривает запрет на курение кальянов в кафе и возможное увеличение продолжительности рабочего дня курильщица. Проект документа пока не был официально опубликован, однако с ним удалось ознакомиться ряду СМИ.

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