Аббас попросил Путина повлиять на США в вопросе переноса посольства

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Глава МИД России Сергей Лавров получил от генерального секретаря Исполкома Организации освобождения Палестины Саиба Эриката послание для Владимира Путина. Его составил Махмуд Аббас, который попросил российского лидера повлиять на США и добиться отмены переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Лидер Палестины Махмуд Аббас попросил президента России Владимира Путина повлиять на США, чтобы американское посольство в Израиле не было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

Послание передал главе российского МИД Сергею Лаврову генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Эрикат, информирует "Интерфакс". По его словам, Палестина просит, чтобы "Россия предприняла какие-то шаги, как-то повлияла на США, чтобы они не переводили свое посольство в Иерусалим".

Накануне, 12 января, Аббас направил избранному президенту США Дональду Трампу предупреждение о негативных последствиях возможного переноса посольства, передает ТАСС. Палестинский лидер призвал Трампа отказаться от этого шага из-за "его разрушительных последствий для мирного процесса на основе принципа "два государства для двух народов". Он также заявил, что "решение об аннексии Восточного Иерусалима оккупационными израильскими властями противоречит международному праву".

Кроме того, Аббас направил письма с просьбой воспрепятствовать переносу диппредставительства Соединенных Штатов в Иерусалим главам ряда государств. Кроме Владимира Путина сообщение должны получить лидер Китая Си Цзиньпин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Ранее во время предвыборной кампании Трамп пообещал перенести посольство в Иерусалим. Закон о смене места расположения дипмиссии был принят Конгрессом в 1995 году. Тем не менее, предыдущие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама решили, что переносить диппредставительство в город, статус которого является одной из ключевых проблем ближневосточного урегулирования, опасно. В связи с этим они откладывали это решение.

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