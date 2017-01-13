СКР проводит проверку по факту изъятия из приемной семьи 10 детей

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Главное управление СКР по Москве проводит проверку по факту изъятия 10 детей из приемный семьи. Отмечается, что следователи дадут правовую оценку действиям органов опеки и попечительства в данной ситуации.

Столичные следователи проводят проверку по факту изъятия из приемной семьи 10 детей в связи с угрозой их жизни и здоровью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Москве.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания в семье приемных детей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице органы опеки и попечительства изъяли из приемной семьи 10 детей. Поводом для такого решения стало наказание одного из мальчиков отцом за провинность. Синяки на теле ребёнка заметили воспитатели в детском саду и сразу обратились в компетентные органы. Кроме того, выяснилось, что восемь из десяти детей ВИЧ-инфицированы, они находятся в больнице и получают необходимые лекарства. В связи с данным ЧП в Департаменте соцзащиты Москвы состоялось экстренное совещание.

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