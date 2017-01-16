Голосование. Сможет ли Трамп улучшить отношения с Россией?

Тема программы "Право голоса": Уйти по-американски. 20 января состоится инаугурация Дональда Трампа. Но американское общество и политики ведут себя так, будто выборы всё ещё не закончились. Активисты призывают сорвать церемонию инаугурации, СМИ публикуют никем не подтверждённый компромат на Трампа, а сам он по-прежнему нападает на соперников и журналистов. Насколько новый президент готов к равноправному сотрудничеству с Москвой? У вас есть право голоса - голосуйте.