В Москве бывший следователь на Mercedes насмерть сбил женщину
Бывший сотрудник СКР на автомобиле Mercedes насмерть сбил 56-летнюю женщину. Инцидент произошел в Москве на Ленинском проспекте.
На юго-западе столицы бывший следователь ГСУ СК по Москве, находясь за рулем внедорожника Mercedes, насмерть сбил 56-летнюю женщину. ДТП произошло на Ленинском проспекте.
По данным Life, экс-сотрудник СК управлял автомобилем своей знакомой. Журналисты утверждают, что угодивший в ДТП экс-следователь приходится сыном главному инспектору Счетной палаты Бадруди Джамалханову. Бывшие коллеги рассказали, что 32-летний мужчина любит гламурный образ жизни и дорогие машины.
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