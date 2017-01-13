Кузнецова узнала о призывах чиновника в Татарстане изымать детей за долги

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Глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин призвал изымать детей у семей, которые не платят за услуги ЖКХ. Эти заявления прокомментировала детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, такие действия местных властей являются недопустимыми. В связи с этим она направила запрос в прокуратуру.

В Зеленодольском муниципальном районе Татарстана намерены начать отбирать детей из семей-должников по услугам ЖКХ. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, документ, датированный 12 января, поступил утром в пятницу. Она добавила, что в нем есть пункт о том, что отчеты об обнаружении в семьях должников несовершеннолетних детей должны еженедельно сообщать во все органы опеки и попечительства.

Кузнецова добавила, что такие действия местных властей являются недопустимыми. "То есть отобрание ребенка становится манипуляцией, которая используется в тех или иных целях, вот это недопустимо", - подчеркнула детский омбудсмен.

Она добавила, что поручение президента России Владимира Путина проанализировать практику необоснованного изъятия детей из семей касается именно таких случаев. Кроме того, она отметила, что уже направила запрос в прокуратуру.

По данным газеты "Вечерняя Казань", поручение изымать детей у должников сделал глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин. В районном исполкоме заявили, что у них на учете состоит около 100 семей, которые не платят за ЖКХ. Во всех есть несовершеннолетние дети. Также приводится статистика, согласно которой, за 2016 год из таких семей было временно изъято 11 детей. Отмечается, что на протяжении трех месяцев они жили в приюте.