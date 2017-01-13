Пожар произошел в квартире многоэтажки в Северном Бутове

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На юго-западе Москвы произошло возгорание в квартире жилой многоэтажки. На место прибыли сотрудники МЧС и занимаются ликвидацией пожара. Данных о пострадавших пока нет.

В Северном Бутове произошел пожар в квартире на шестом этаже жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по столице. "Квартира горит в доме 21 на Старобитцевской улице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и приступили к ликвидации пожара. Кроме того, они начали эвакуировать людей из жилого дома. Сведений о пострадавших пока нет.

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