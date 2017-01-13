Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу в Астане по Сирии

Теги: Политика сирия путин песков

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ход подготовки к межсирийской встрече в Астане. Кроме того, произошел обмен мнениями по социально-экономическим внутрироссийским вопросам.

Президент России Владимир Путин 13 января обсудил с постоянными членами Совбеза страны подготовку к предстоящей встрече по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Обсуждался ход подготовки к межсирийским переговорам в Астане, в том числе с учетом недавних телефонных разговоров Владимира Путина с президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - подчеркнул он.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что произошел обмен мнениями по "текущим социально-экономическим внутрироссийским вопросам".

Астана выбрана площадкой для встречи представителей официального Дамаска, оппозиции и ООН. Ориентировочно мероприятие должно пройти 23 января.

Читайте также:

Путин обсудил с Назарбаевым предстоящую встречу в Астане по Сирии

Путин и Эрдоган обсудили прекращение огня в Сирии