Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу в Астане по Сирии
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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ход подготовки к межсирийской встрече в Астане. Кроме того, произошел обмен мнениями по социально-экономическим внутрироссийским вопросам.
Президент России Владимир Путин 13 января обсудил с постоянными членами Совбеза страны подготовку к предстоящей встрече по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Обсуждался ход подготовки к межсирийским переговорам в Астане, в том числе с учетом недавних телефонных разговоров Владимира Путина с президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - подчеркнул он.
Кроме того, представитель Кремля сообщил, что произошел обмен мнениями по "текущим социально-экономическим внутрироссийским вопросам".
Астана выбрана площадкой для встречи представителей официального Дамаска, оппозиции и ООН. Ориентировочно мероприятие должно пройти 23 января.
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