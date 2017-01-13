На территории воинской части в Москве нашли тело пенсионерки

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В столичной воинской части нашли тело пожилой женщины. Отмечается, что оно было обнаружено в раздевалке. Пенсионерка являлась бывшей сотрудницей части и пришла туда, чтобы забрать свои вещи. По данным следствия, смерть наступила в результате несчастного случая.

В Москве на территории воинской части было обнаружено тело 79-летней женщины. Отмечается, что труп нашли в раздевалке с переломом носа и открытой раной лба. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смерти пенсионерки. Об этом сообщает портал Life.

Подчеркивается, что женщина была бывшей сотрудницей этой воинской части. Ее тело было обнаружено коллегой с работы. Она вызвала сотрудников правоохранительных органов, которые выяснили, что погибшая пенсионерка пришла на свое прошлое место работы, чтобы забрать вещи.

По предварительным данным следователей, смерть наступила в результате несчастного случая.