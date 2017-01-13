Россия зафиксировала 3 нарушения режима тишины в Сирии

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В Минобороны России сообщили, что в Сирии зафиксировано три случая нарушения перемирия за сутки. В свою очередь, турецкая часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, заявляет о 12 нарушениях.

Россия зафиксировала три случая нарушения перемирия в Сирии за сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Отмечается, что два из этих трех нарушений зафиксированы в провинции Хама, а еще одно - в Идлибе.

В свою очередь, турецкая часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения зафиксировала 12 нарушений. Утверждается, что восемь из них произошли в провинции Дамаск, еще два - в Алеппо. Также по одному нарушению перемирия зафиксировано в Хомсе и Деръе.

"В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что в четырех случаях огонь велся по формированиям террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (ее деятельность запрещена на территории России, - прим. ред.), а восемь нарушений российской стороной не подтверждаются", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что количество населенных пунктов, которые присоединились к процессу примирения, увеличилось до 1115. В свою очередь, количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось прежним - 104.

Накануне, 12 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что число нарушений режима прекращения огня в Сирии стало сокращаться. По ее словам, несмотря на это, террористы по-прежнему не прекращают попытки сорвать перемирие.

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