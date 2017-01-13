Какое наследство оставил Барак Обама Дональду Трампу

Теги: Политика обама сша трамп

То, как Обама передает Трампу полномочия, безобразие редчайшее, полное ощущение, что уходящая администрация окончательно утратила чувство реальности и чувство меры. Трампа травили и топили в ходе предвыборной кампании, после победы призывали выборщиков эту победу проигнорировать, а после того, как и выборщики проголосовали за Трампа, начали давить морально, пытаясь в последние до инаугурации недели максимально испортить отношения с всеми, до кого дотянутся.

Вагончик Обамы от перрона Белого дома тронется только 20 января, но ровно за 10 дней до отбытия он уже использовал белый платочек, публично рыдая в Чикаго. Барак для прощальной президентской речи выбрал не Вашингтон, а город, где началась его политическая карьера, напоминает "ТВ Центр". Но даже это знаковое место не заставило Обаму говорить правду. За 54 минуты он не назвал ни одной своей ошибки. Идеальный президент исключительной страны. Поэтому, если ещё немножечко приврать, то никто и не заметит. И Обама так увлекся, что даже использовал свой белый платочек – как белый флаг, выбросил его в сторону Трампа.

"Я пообещал избранному президенту Трампу, что моя администрация гарантирует самый плавный переход, какой президент Буш сделал для меня", - отметил Обама.

Только вот Обама не уточнил, что он понимает под мягким переходом. Всё, что он сейчас делает, со стороны напоминает только одно – попытку загнать строптивого Трампа в стойло. А ведь после избрания его и выборщиками, демократы должны были угомониться, и анализировать свои ошибки, но они вместо этого сосредоточились на разработке пакостей для Трампа.

"Барак Обама пытается создать для Дональда Трампа определенный коридор возможностей, по которому Трамп должен, в идеале для демократов, идти. По сути, он пытается даже некоторым образом отравить президентство Трампа, во всяком случае, его первый период. Сделав так – вакцинируя его так, чтобы Трамп не смог ни подружиться с Владимиром Путиным, ни реально изменить систему взаимоотношений между Россией и США", - рассуждает политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Этот коридор возможностей – точнее, невозможностей, выстраивается из голословных обвинений и санкций, введенных на их основе. Обама уже даже не стесняясь в выражениях, прямо говорит - такой друг, как Россия, Трампу не нужен.

"Соперники, такие как Россия и Китай, не могут сравниться с нашим влиянием в мире, если мы не откажемся от того, что мы отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, которая задирается к соседям, которые меньше её", - сказал Обама.

На кого в фантазиях Обамы Россия напала, знает только сам Барак и его психоаналитик. Так же для всех останется тайной, почему он приписал себе победу над террористами ИГИЛ (организация запрещена на территории России – прим. ред.). "Глобальная коалиция по борьбе с "Исламским государством", которую мы возглавляем, убрала их лидеров и забрала около половины их территории", - отметил Обама.

Естественно, Обама не стал признаваться, что результатов в борьбе с террористами не было до тех пор, пока не вмешалась Россия. Но если бы Барак упомянул об этом неоспоримом факте, то ему пришлось бы объяснять и то, почему несколько лет Америка симулировала борьбу с террористами, тратя на это миллиарды долларов. И вообще пришлось бы наконец-то рассказать о том, что это именно его администрация взращивала и спонсировала террористические организации.

Фантазии Обамы – это, конечно, чушь, но главное другое – заявлением о победе над террористами он в очередной раз дал понять, что Америка – это миротворец, а Россия ничего не понимает в демократии, и вообще убивала умеренных террористов. А сделано все это для того, чтобы оправдать очередные антироссийские санкции, которые сенаторы поспешили разработать и ввести, пока Обама у власти. Конечно, санкции ввели не только из-за Сирии, но и из-за Крыма, Украины и даже Грузии, и, конечно же, неуловимых, а возможно, и несуществующих хакеров. В общем, как говорится в законопроекте, санкции введены "за деятельность против американских интересов". И конгрессмены уже даже заявили, что не дадут Трампу отменить введённые администрацией Обамы санкции.

Разговоры о сдерживании России – в Америке любимая тема. Российская угроза уже даже стала главным, чуть ли не единственным сплачивающим фактором всего НАТО. Если Европа и американцы престанут бояться Россию, то как же править миром, ведь тогда никто не будет просить помощи у Америки. Кстати, несмотря на усилия Конгресса, Трампа все эти разговоры, похоже, раздражают. Он и в ходе предвыборной гонки не раз говорил о том, что хочет видеть Россию партнером в борьбе с реальными врагами. И на своей пресс-конференции, которая состоялась через несколько часов после прощания Обамы, ещё раз внятно обозначил свою позицию.

"Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю это преимуществом, а не обременением. Россия может помочь нам в борьбе с "Исламским государством". Я не собираюсь жать ни на какие "кнопки перезагрузки", как Хиллари: нажмите же на этот кусок пластмассы. Не будет никакой кнопки. Мы просто договоримся или не договоримся. Надеюсь, договоримся", - отметил Трамп.

Но прежде чем начать договариваться, Трампу надо войти в Белый дом именно с той командой, которую он себе подобрал, и которая тоже готова к диалогу с Россией. Но сможет ли Трамп сохранить всю команду, большой вопрос. На этой неделе в сенатском комитете по международным делам начались слушания – сенаторы, не скрывая ненависти к России, устраивают допрос с пристрастием всем кандидатам в команду Трампа. Так, потенциального госсекретаря Рекса Тиллерсона можно сказать пытали - 9 часов с перерывом на 40 минут. Для сенаторов Тиллерсон – фигура особо подозрительная хотя бы потому, что он кавалер российского ордена дружбы, и он говорил, что готов продолжать бизнес в России. Поэтому неудивительно, что ему задавали такие вопросы, которые были больше похоже на обвинения. Причем, абсолютно голословные.

Марко Рубио, сенатор, член Республиканской партии США: Считаете ли вы Владимира Путина военным преступником в связи с бомбардировками в Алеппо.

Тиллерсон: Это очень серьезные обвинения, и мне нужно больше информации, чтобы прийти к какому-то заключению.

Рубио: Я разочарован вашей неспособностью учесть факты, которые признаны во всем мире.

Рубио разочарован потому, что Тиллерсон, как говорят эксперты, гораздо больше разбирается в дипломатии, чем многие из тех, кто сегодня сидит в Сенате. Именно поэтому ответы Тиллерсона, касающиеся Крыма, санкций и в целом будущих отношений с Россией, тоже были из разряда высокой политики.

"Ясно, что для Тиллерсона в Сенате важно решить задачу, связанную с тем, чтобы его поддержали большинство сенаторов. Поэтому – да, он должен был подыграть. В то же время характер его ответов позволяет сказать, что он достаточно успешно выдержал тот допрос, который ему устроили в Сенате. С одной стронны, сказав всё то, что от него хотели услышать противники России, с другой стороны, не сказав ничего, что могло бы реально помешать налаживанию отношений с нашей страной", - отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

Через допрос в Сенате уже прошли и потенциальный глава ЦРУ Майк Помпео, и возможный министр обороны США Джеймс Мэттис. Оба кандидата отвечали на вопросы так, что наверняка понравились Сенату. Но есть один нюанс, который американский Сенат никак не может понять – Россия никогда и не надеялась, что в Америке появятся пророссийские политики, потому что это было бы ненормально, в Америке должны быть проамериканские политики, но здравомыслящие.

"Америка смотрит на любые события не глазами Москвы – она смотрит глазами Вашингтона, но там есть разные глаза. Конечно, в Америке никто не будет говорить, что надо отменить все санкции, которые только существуют в отношении с Россией. Там нет таких политиков. Но есть политики, которые при этом говорят, что санкции вредны для самих Соединенных Штатов. И надо быть очень осторожным вводя какие-то новые санкции, чтобы не навредить самим Соединенным Штатам", - рассуждает Никонов.

Последняя попытка вразумить Трампа будет у Обамы 20 января во время традиционного чаепития, за 30 минут до инаугурации. Если задушевного разговора не получится, на следующий день рядом с Белым домом и еще на 150 улицах в разных штатах пройдут марши протеста. Организаторы, а это поп-звезды, болевшие за Хиллари Клинтон, обещают, что все будет мирно. Но не важно, как проходят демонстрации – важно по какому поводу и кем поддерживаются. Эта будет против официально избранного легитимного президента. А поддерживать протестующих будет Демократическая партия – так что же это за демократия получается. Почему Америка постоянно обвиняет Россию в попытках подорвать демократические ценности, а при этом сама их беспринципно нарушает, не давая избранному президенту спокойно работать.

Вера Щирова, Владимир Хуртин, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".