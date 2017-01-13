Политолог: после избрания Трампа Украина осталась одна

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По мнению аналитиков британского издания, сделка Путина и Трампа по Украине снимет с мировой повестки дня и вопрос о статусе Крыма, с ним Западу просто придется смириться, и проблему конфликта на Донбассе, который будет решен так, как это будет выгодно Кремлю. Заодно Times уточняет, что и санкции снимут. И всё это - в самое ближайшее время.

В Киеве вновь удивили. Там стали критиковать Обаму. Олег Ляшко вдруг припомнил уходящему американскому президенту то, что за восемь лет тот так ни разу и не заехал в Незалежную. Теперь лидер украинских радикалов, ещё недавно считавший Трампа катастрофой, кардинально сменил политическую ориентацию и предлагает американцу дружбу, передает "ТВ Центр". Ляшко так и написал в Facebook: "Дональд, давай дружить!". Правда, пока на расстоянии. На инаугурацию лететь он боится.

"У меня есть приглашение на инаугурацию Дональда Трампа. Не знаю, полечу ли, боюсь турбулентности", - говорит украинский депутат.

Если же Ляшко удастся перебороть себя, то он может оказаться чуть ли не единственным политиком Украины на церемонии в западном крыле Белого дома. Администрация Порошенко нехотя признала, что украинский президент приглашения на инаугурацию так и не получил. Хотя очень ждал. Но Киеву аукнулись и массовые оскорбления в адрес Трампа, и "подрывная" работа депутата Лещенко в отношении руководителя предвыборного штаба Трампа Манафорта и оголтелая поддержка "нашей Гыллари". В итоге ситуацию не смог исправить даже олигарх и зять Кучмы Виктор Пинчук, который завуалированно поинтересовался у президента США в статье в Wall Street Journal, что же такое нужно сделать, чтобы простили. До сердца Трампа небратьям достучаться так и не удалось, зато на Украине статья о необходимости компромиссов с Россией и готовности забыть о Крыме и действительно договариваться по Донбассу произвела сильнейший эффект. У Порошенко даже заявили, что на традиционный обед на форуме в Давосе, который устраивает Пинчук, украинский президент больше ни ногой. Да и вообще, такого удара по революции гидности, ставшей успешной только для тех, кто был на трибуне, не наносили давно. Теперь уж и вовсе непонятно, за что скакали.

Жизнь на Украине с каждым днем всё веселее. Платежки за февраль подорожают минимум на треть, при этом температура в квартирах едва поднимается выше 15 градусов. Гривна снова бьёт рекорды падения, бензин растёт. Рада по ошибке упразднила налоговую полицию, газотранспортная система Украины скоро за ненадобностью превратится в гору металлолома, а украинцев, по данным ООН, каждый час становится на 80 человек меньше - кто умирает, кто уезжает, причём навсегда. В Одессе исчезла мода вывешить украинские флаги, подо Львовом спалили музей-землянку боевиков УПА. В общем, что ни день то зрада. И даже западным соседям веры нет больше никакой - все бросили Украину.

Американская Politico пишет, что рядовые украинцы разочарованы и в ЕС за уничтоженную мечту о безвизе, и в НАТО - за отказ повоевать за Киев, и в собственных властях, которые столько обещают, но ничего не делают.

"Европейским лидерам, которые много месяцев держали за Украину кулаки, защищали ее, всё сложнее аргументировать это своим избирателям, потому что украинская власть оказалась банкротом, политическими коррупционерами", - сказал депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

Киев банкрот не только политический но и уже давно финансовый. А с победой Трампа, похоже, перекроют и последний денежный ручеек. Но это может оказаться и вовсе меньшей из проблем. Перед Киевом на 2017 год стоит сложнейшая задача - как бы самим не оказаться в международной изоляции.

"С избранием Дональда Трампа стратегическая дружба Украины с Соединенными Штатами оказалась в опасности, и сейчас эта страна, в буквальном смысле, осталась одна дома", - пишет Politico.

"Трамп может отменить санкции, может неофициально признать присоединение Крыма, может приостановить военную и финансовую помощь Украине. За ним может пойти ЕС", - рассказал профессор политологии Ратгеровского университета Александр Мотыль.

Тем более, что в ЕС тоже на носу выборы. И многие кандидаты строят свои предвыборные программы в расчёте на налаживание отношений с Москвой. "Это не спекуляции. Мы видим, как определённые политические партии, лидеры побеждают на риторике сближаться с Россией. Победа Трампа тому подтверждение. Если этот тренд будет продолжен, и если он будет развиваться и дальше. Если за победой Трампа последует победы более здравых политических сил в Европе, то у Украины будут серьёзные проблемы во взаимоотношениях с Западом", - рассуждает политолог Владимир Корнилов.

Даже самые свидомые из свидомых понимают, что поддержка стран Балтии, Румынии и Польши - совсем не то, что нужно для процветания. Тем более, что их поддержка продиктована не желанием помочь Киеву, а надеждой хоть как-то подгадить России, а это совсем разные вещи. Да и поддержки той - ровно до признания судом одной из этих стран правомочности претензий на земли, когда-то присоединенные к Украине столь ненавидимым теперь здесь Сталиным.

"С точки зрения территориальных претензий к Украине, их, безусловно, имеют и могут иметь практически все её западные соседи. И Венгрия, и Польша, и Румыния", - отметил политолог Ростислав Ищенко.

Продолжается публикация компромата, собранного беглым депутатом Александром Онищенко. По итогам первой порции, подконтрольное американцам украинское антикоррупционное бюро даже завело дело на соратника Порошенко, Генпрокурора Юрия Луценко. Многие считают это чёрной меткой для самого президента и предвестником смены власти.

"Всем понятно, что, сколько в Порошенко денег ни закачай, а он всё равно не жилец и режим этот не жизнеспособен. Просто потому, что занимается разворовыванием всего, до чего дотянется. Государственным строительством не способен заниматься априори", - указал Ищенко.

А потому только ленивый аналитик не предсказал Украине досрочных выборов. На худой конец, парламентских. С неменьшей периодичностью пишут и говорят о грядущем разделе страны. Наиболее популярный вариант - на три части

"Западная часть отходит к странам Восточной Европы, территориями которой она ранее и была, а Донбасс и впоследствии весь Юго-Восток, перейдут в состав России. Центральные области, в том числе Киев, будут в виде небольшого буферного внеблокового государства, с возможно, совместным управлением со стороны России и ЕС", - пишет Notizie Geopolitiche.

Впрочем, зафиксирован и креативный подход к такой, казалось бы, со всех сторон обговоренной теме, причем, с неожиданной стороны. Из Хельсинки. Финский генерал предложил делить Украину уже на две части - по языковому признаку.

Третий Майдан, досрочные выборы, возможный новый виток войны на Донбассе, рост цен на все и вся, раздел страны и даже её полное исчезновение с политической карты мира - прогнозов для Незалежной на грядущий год много. И один радужнее другого. И вопрос сегодня лишь в том, насколько велик запас прочности у Украины. Которая пока еще государство.

Николай Сухарев, Татьяна Каминская, "В Центре событий", "ТВ Центр".