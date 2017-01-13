В интернете появилось видео с места обрушения дома в Стамбуле
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В Сети появились кадры с места падения шестиэтажного дома в Турции. Отмечается, что инцидент произошел в европейской части Стамбула. В результате происшествия один человек погиб и еще 5 пострадали.
В Стамбуле произошло обрушение шестиэтажного здания, в результате которого один человек погиб и еще 5 пострадали. Инцидент произошел в районе Зейтинбурну в европейской части города. Об этом сообщает ТАСС. Видео с места происшествия стало доступно в интернете.
Отмечается, что само здание было пустым, а пострадавшие люди являлись случайными прохожими, которых задело кусками арматуры и бетона при падении дома.
После обрушения поднялась паника среди местных жителей и сотрудников автозаправочной станции, которая находится рядом.