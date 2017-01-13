На Украине хотят реабилитировать участников ОУН-УПА

Теги: сша Украина националист

На этой неделе, похоже, окончательно подошел к концу роман между украинскими националистами и теми евреями, которые поддержали Майдан, где "главная скрипка" была в руках отъявленных нацистов. Теми евреями, которые потом поддержали АТО и возили помощь "хероям" на Донбасс.

Киевский институт национальной памяти намерен полностью, юридически, реабилитировать участников Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (организации запрещены в России). Уже в феврале законопроект будет внесен в Раду, а пока вопрос обсуждается с гепрокурором Луценко.

Как считает глава еврейского конгресса Украины Эдуард Долинский, решением Института "открывается путь для автоматической реабилитации ...участников массовых убийств евреев, поляков и ромов".

Дословная цитата немецкого Juden Raus! - одного из самых главных лозунгов Третьего рейха, звучит в центре Харькова 1 января 2017 года. На уже обыденном для сегодняшней Украины факельном шествии в память "Сопли" – так соратники называли Степана Бандеру, лидера украинских нацистов.

Харьковское "Юдэ – Геть" мир как будто не заметил. Как не замечает и постоянные надругательства над памятными знаками жертвам Холокоста по всей стране, осквернения синагог и Меноры, установленной в память о расстрелянных в Бабьем Яру. На взрыв мемориала в Гуте Пеняцкой, где герои дивизии СС Галичина жесточайшим образом уничтожили сотни поляков и евреев, которых те поляки у себя прятали, отреагировала одна Польша.

В общем, у Украины, похоже, появляется ощущение вседозволенности в вопросах толерантности и нацизма, настолько сильное, что в Киеве уже на полном серьезе доказывают, что антисемитизм и националистическая идеология в целом никак не мешают развитию в стране здорового западного общества. А боевики "Азова", во всех местах украшенные свастиками и сдвоенными молниями СС, служат прекрасным образцом для подражания для подрастающей молодежи. Любая же попытка рассказать правду о "борцах за свободу "Украины" - что сегодняшних, что времен Великой Отечественной - вызывает крайнее неудовольствие. Причем не только у боевиков "Азова", что понятно, но и у действующей власти. Что непонятно только на первый взгляд. Если же присмотреться, то антисемитизм, наравне с тотальной русофобией, давно уже стал смыслом украинства. А ненависть - животная, патологическая, яростная, к русским, евреям и вот еще цыганам - была, есть и навсегда останется главной основой украинского национализма. Каждая из попыток становления на Украине национального государства приводила к резкому росту ксенофобии.

И нынешняя попытка ничем не отличается - достаточно послушать Парубия, Яроша, Билецкого или хотя бы Тягнибока, который, по версии Центра Визенталя, входит в десятку наиболее одиозных антисемитов мира.

Отсутствие явной реакции на харьковский марш не означает, что реакции нет вообще. Вопли нацистов услышали в Израиле. И приняли к сведению. И не стоит сомневаться, что вся эта информация дойдет и не оставит равнодушным старшего советника нового президента США Джареда Кушнера. Зятя Трампа и правоверного иудея, чьи родственники чудом спаслись от фашистской расправы, а потом были в белорусском партизанском отряде. И как бы в итоге действующих украинских политиков не приравняли к их кумирам - к слову, и Петлюра, и Шухевич, и Сопля-Бандера плохо кончили.