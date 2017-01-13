Россия прекратила сотрудничество с Украиной по достройке Хмельницкой АЭС

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МИД объявил о прекращении действия соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в строительстве Хмельницкой АЭС. Об этом говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Изначально две страны планировали достроить два блока станции к 2017-2018 году.

Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении сотрудничества с Украиной в строительстве энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС. Об этом говорится в официальном сообщении МИД, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Прекратило действие Соглашение между правительством Российской Федерации и Украины о сотрудничестве в строительстве энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года", - отмечено в документе.

Российско-украинский договор был подписан 9 июня 2010 года. Планировалось, что два блока будут достроены к 2017-2018 году. Однако в октябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о расторжении контракта. Затем стало известно, что энергоблоки для Хмельницкой АЭС достроит чешская компания Skoda.

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