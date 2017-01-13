США примут участие в переговорах в Астане по Сирии

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что США примут участие в предстоящей 23 января встрече по сирийскому урегулированию в Астане. При этом он подчеркнул, что не знает, на каком уровне будут представлены на мероприятии Соединенные Штаты.

США примут участие в межсирийских переговорах в Астане. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, на каком уровне американская сторона примет участие во встрече. Также Калын отметил, что в присутствии президента Сирии Башара Асада у власти "урегулировать ситуацию в САР сложно".

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что приглашения на переговоры по Сирии, которые намечены на 23 января в Астане, будут разосланы участникам на будущей неделе. На встрече будут присутствовать представители официального Дамаска, оппозиции и ООН.

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