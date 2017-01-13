В МИД сообщили о применении химоружия в Ираке и Сирии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действующие в Сирии и Ираке ИГ и "Джебхат ан-Нусра" применили химическое оружие. Она напомнила, что Москва на протяжении последних лет неоднократно обращалась к мировому сообществу с призывом координировать усилия по противодействию новому феномену "химического" терроризма".

Действующие в Ираке и Сирии террористические группировки применили химическое оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Непрекращающиеся на Ближнем Востоке, в частности в Сирии и Ираке, рецидивы "химического" терроризма не могут не вызывать серьезную озабоченность. Причем речь здесь идет о применении боевиками ИГИЛ, "Джебхат Ан-Нусры" (деятельность этих террористических организаций запрещена на территории России, - прим. ред.) и аффилированными с ними экстремистскими группировками не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ (иприта и зарина)", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.

По ее словам, один из первых случаев применения зарина против правительственных войск и мирного населения Сирии зафиксирован в населенном пункте Хан Аль-Ассаль весной 2013 года. "Затем, в августе 2013 года, последовал резонансный теракт с использованием аналогичного отравляющего вещества в Восточной Гуте, причем ответственность за это чудовищное преступление некоторые "друзья Сирии" всеми способами пытались возложить на правительство Башара Асада", - подчеркнула официальный представитель Министерства.

Захарова добавила, что в этом контексте представляют интерес оценки западных экспертов. По ее словам, они "констатировали, что после захвата летом 2014 года боевиками ИГИЛ города Мосул и их доступа к фонду научной библиотеки и лабораторной базе расположенного там университета производственно-технологические возможности игиловцев по синтезу отравляющих веществ существенно расширились".

"Ситуация ещё более усугубилась с переходом на сторону ИГИЛ бывших офицеров иракской армии, имевших отношение к военно-химической программе времен Саддама Хусейна, а также с привлечением из-за рубежа дипломированных специалистов-химиков. Таким образом, террористическая деятельность негосударственных субъектов в Сирии и Ираке приобрела ещё более масштабный, системный и трансграничный характер с перспективами её выхода за пределы Ближнего Востока", - сказала Захарова.

Кроме того, официальный представитель ведомства напомнила, что Москва на протяжении последних лет не один раз обращалась к мировому сообществу с призывом координировать усилия по противодействию "новому феномену "химического" терроризма".

"Еще два года назад совместно с Китаем мы предлагали принять резолюцию СБ ООН, которая способствовала бы решению этой весьма непростой задачи. К сожалению, политическая заангажированность и антиасадовская зашоренность всё тех же "друзей Сирии" не позволила принять такую резолюцию и своевременно купировать эту угрозу. Более того, вопреки логике развития событий и здравому смыслу, эти же "друзья" не оставляют попыток возложить ответственность за инциденты и откровенные провокации с применением отравляющих веществ в Сирии на правительство Башара Асада", - отметила Захарова.

"Очевидно, что постыдная и трагическая по своим последствиям история с эфемерными обвинениями в адрес Саддама Хусейна на предмет обладания биологическим оружием, равно как и последствия несовместимых с международным правом действий известной группы стран против бывшей Югославии и Ливии, так ничему и не научили наших западных коллег", - добавила она.

Также официальный представитель МИД прокомментировала информацию о "фабрике" ИГИЛ в Ираке по производству химоружия". По ее словам, об обнаружении таких объектов заявляли сами иракцы и представители возглавляемой США антиигиловской коалиции. "В этой связи за более детальной информацией предлагаем обратиться к иракским властям и коалиционному командованию, которые в свое время публично рапортовали о нейтрализации неких Сулеймана Дауда аль-Баккара и Абу Малика - игиловских специалистов-химиков из числа бывших иракских военных. В прошлом году коалиция распространила информацию о захвате объекта ИГИЛ по производству химбоеприпасов в иракском городе Хит и уничтожении авиацией еще одного подобного "химпредприятия", - отметила она.

Захарова добавила, что американские военные, а также разведслужбы вместе с британскими коллегами "еще в период 2003-09 годов в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия абсолютно бесконтрольно уничтожили несколько тысяч химбоеприпасов иракской армии".

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