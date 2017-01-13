Легковушка сбила трех человек на севере Москвы

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Автомобиль сбил трех человек на Хорошевском шоссе в Москве. Отмечается, что среди них оказался один ребенок. В настоящее время оказывается помощь пострадавшим на месте происшествия.

На севере Москвы автомобиль сбил трех человек, в числе которых есть один ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции. "Легковой автомобиль по невыясненным пока причинам сбил трех человек на Хорошевском шоссе возле метро "Полежаевская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС и медики, которые оказывают помощь пострадавшим.

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