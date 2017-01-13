В команде Трампа рассказали о подготовке телефонного разговора с Путиным

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В США готовят телефонную беседу Дональда Трампа и Владимира Путина. Отмечается, что организационные моменты будущего разговора обсуждались в конце декабря. Диалог лидеров двух государств должен состояться после инаугурации Трампа.

Американцы готовят телефонный разговор избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя переходной команды избранного президента Шона Спенсера.

"28 декабря состоялся телефонный разговор между выдвинутым на пост советника президента США по национальной безопасности Майклом Флинном и послом России в США Сергеем Кисляком. Разговор велся об организационных моментах телефонного звонка президента России и избранного президента США", - сказал Спенсер.

Отмечается, что диалог лидеров двух стран должен состояться после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января.

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