В Татарстане опровергли информацию об изъятии детей у должников

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Зеленодольская городская прокуратура Татарстана провела проверку информации о призыве главы района изымать детей из семей, которые не оплачивают счета за ЖКХ. Там отметили, что его протокольное поручение не было облечено в форму официального документа и фактически не было реализовано.

Прокуратура Зеленодольска в Татарстане не обнаружила случаев изъятия детей из семей из-за долгов по ЖКХ, передает сайт прокуратуры Республики.

По информации надзорного ведомства, 12 декабря глава Зеленодольского района Александр Тыгин провел совещание. На нем, в частности, обсуждалась ситуация с задолженностью населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. В прокуратуре подчеркнули, что он действительно поручил начальнику районного отдела опеки и попечительства организовать работу по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в таких жилых помещениях.

Тем не менее, в ведомстве уточнили, что протокольное поручение Тыгина не было облечено в форму официального документа и фактически не было реализовано.

"Фактов изъятия детей в связи с наличием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не выявлено", - рассказали в прокуратуре Татарстана.

Также там подчеркнули, что поручение "содержит некорректную формулировку, дающую основания для неоднозначного толкования".

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин призвал изымать детей у семей, которые не платят за услуги ЖКХ. По ее словам, такие действия местных властей являются недопустимыми. В результате она направила запрос в прокуратуру.

В свою очередь, газета "Вечерняя Казань" утверждает, что за 2016 год из семей должников в этом районе было временно изъято 11 детей. На протяжении трех месяцев они жили в приюте.