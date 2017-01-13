Россия, Иран и Турция провели консультации перед встречей в Астане

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В Москве прошли трехсторонние консультации межведомственных делегаций России, Ирана и Турции. Участники встречи обсудили вопросы подготовки и проведения переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.

В Москве прошли трехсторонние консультации межведомственных делегаций России, Ирана и Турции. Обсуждение было посвящено вопросам подготовки и проведения встречи по сирийскому урегулированию в Астане.

В консультациях приняли участие спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, спецпредставитель главы МИД по ближневосточному урегулированию Сергей Вершинин, а также замминистра иностранных дел Ирана и Турции. Кроме того, на открытии консультаций выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Прозвучало общее мнение о том, что предстоящий форум в Астане в развитие достигнутых межсирийских договоренностей от 29 декабря 2016 года и резолюции 2336 СБ ООН призван обеспечить долгосрочное и устойчивое прекращение боевых действий в Сирии, продолжение борьбы с террористическими группировками, внесенными в список ООН, а также дать необходимый импульс процессу политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Международной группы поддержки Сирии", - отмечается на сайте российского МИД.

Ранее стало известно, что участие в предстоящей 23 января встрече примут США.

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