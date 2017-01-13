Россельхознадзор: четверть пищевой продукции в России - фальшивка

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В России фальсифицируются все виды пищевой продукции, кроме яиц. Об этом заявил официальный представитель Россельхознадзора. По его словам, государству следует навести порядок и создать условия для различных производителей, чтобы избежать подделок.

Официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что в нашей стране фальсифицируется четверть всей пищевой продукции. По его словам, в России не подделывают только яйца. Об этом сообщает "Интерфакс".

"У нас есть проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше - это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного - пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет", - сказал Алексеенко.

Он отметил, что на рыбном рынке, к примеру, мошенники могут подменить наименования или накачать продукцию полифосфатами. Алексеенко выразил мнение, что государству следует навести порядок и создать условия для развития различных производителей сырья и перерабатывающей промышленности, чтобы избежать фальсификации.