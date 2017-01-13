Украина провела военные учения рядом с Крымом

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Украинские военнослужащие провели учения в Херсонской области. Отмечается, что тренировки велись днем и ночью с применением имитационных воздушных целей. В последний раз Украина проводила свои учения на границе с Крымом в начале декабря прошлого года.

Подразделения противовоздушной обороны Украины провели учения в Херсонской области, которая граничит с Крымом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское Министерство обороны.

"На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения происходили днем и ночью с применением имитационных воздушных целей. Кроме того, украинские военнослужащие отрабатывали аэрозольные маскировки, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.

В декабре сообщалось, что учения с ракетными стрельбами, которые проводила украинская армия на границе с Крымом, завершились. Россия ранее угрожала Киеву сбивать ракеты и уничтожать пусковые установки в случае захода ракет в российское воздушное пространство.

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