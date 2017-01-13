Найденные журналистами в Донбассе останки принадлежали пассажиру MH17

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В прокуратуре Нидерландов заявили, что останки, которые были найдены голландскими журналистами в Донбассе на месте крушения MH17 принадлежат одной из жертв трагедии. Там добавили, что родственники погибшего уже проинформированы о находке.

Останки, найденные на месте крушения MH17 в Донбассе независимым журналистом из Нидерландов Мишелем Спеккерсом принадлежат жертве авиакатастрофы. Об этом сообщает ТАСС.

"Криминалистическая экспертиза показала, что одним из изъятых предметов является человеческая кость. Согласно тесту ДНК, она принадлежит одному из погибших пассажиров, чья личность была установлена в 2014 году", - рассказали в прокуратуре Нидерландов.

В ведомстве подчеркнули, что родственники жертвы трагедии уже проинформированы о находке. Там добавили, что остальные конфискованные материалы не имеют отношения к уголовному расследованию крушения Boeing на Украине.

Журналисты Стефан Бэк и Мишел Спеккерс снимали документальный фильм на юго-востоке Украины. В частности, они посетили место крушения лайнера МН17. Там они собрали обломки самолета, а также останки, предположительно, одной из жертв авиакатастрофы.

По возвращению в Нидерланды, полиция конфисковала у них материалы по крушению MH17. Самих репортеров задержали в аэропорту Амстердама. Позднее Стефан Бэк рассказал, что по решению судьи часть конфискованных материалов может быть использована в интересах следствия.

Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов.