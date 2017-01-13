Допинг-проба российского штангиста дала положительный результат

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Допинг-проба российского штангиста Хаджимурата Аккаева, которая была взята в преддверии Олимпиады-2012, дала положительный результат после перепроверки. Обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Перепроверка допинг-пробы российского штангиста Хаджимурата Аккаева дала положительный результат. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), она была взята у спортсмена в преддверии Олимпиады-2012 в Лондоне. Теперь в ней обнаружили запрещенное вещество туринабол.

Аккаев должен был принять участие в Олимпийских играх 2012 года, однако перед самым стартом турнира он не поехал в Лондон. Тогда заявлялось, что спортсмен получил травму.

В ноябре 2016 года Аккаев уже был лишен бронзовой медали Игр-2008 в Пекине за обнаружение туринабола в крови. После этого спортсмен завершил карьеру.

Хаджимурат Аккаев является серебряным призером Олимпиды-2004 и победителем чемпионата мира 2011 года.

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