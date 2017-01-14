Трамп обозначил условия отмены антироссийских санкций

Теги: В мире сша санкции трамп россия

Покидающий свой пост президент США Барак Обама продлил еще на год санкции в отношении России, введенные в марте 2014 года. В свою очередь, избранный глава Белого дома Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal отметил, что намерен в первое время сохранить ограничения против Москвы, но готов после инаугурации встретиться с Владимиром Путиным.

Избранный президент США Дональд Трамп в первое время после вступления в должность главы государства оставит в силе санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Трамп заявил о намерении сохранить в силе действующие в отношении России ограничительные меры "по крайней мере в течение некоторого времени". При этом он заявил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.

Читайте также:

В команде Трампа рассказали о подготовке телефонного разговора с Путиным

Какое наследство оставил Барак Обама Дональду Трампу

Западные СМИ обсуждают итоги пресс-конференции Трампа