Неизвестные напали на Красноуральский химический завод и ранили охранников

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В городе Красноуральск Свердловской области вооруженные люди напали на неработающий химзавод. Ранения получили трое охранников, они госпитализированы.

В Свердловской области неизвестные вооруженные люди напали на Красноуральский химический завод, ранив троих охранников. Пострадавшие были доставлены в больницу, передает ТАСС.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых нападение произошло в ночь на пятницу. Невооруженные представители ЧОПа заметили проникновение и попытались неизвестных задержать, но те оказали активное сопротивление. В результате трое охранников получили травмы различной степени тяжести, в том числе огнестрельные ранения.

Горелых уточнил, что завод уже давно находится в состоянии банкротства и не функционирует. Там отключено электричество и отопление. На территории предприятия взрывчатых веществ нет, подчеркнул представитель пресс-службы.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, сообщает "Интерфакс".

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