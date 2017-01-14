Во время авиашоу для детей в Таиланде разбился боевой истребитель
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В Таиланде во время авиашоу в честь празднования Дня детей разбился истребитель Jas 39C Gripen. Пилот погиб, зрители не пострадали.
Во время авиашоу на праздновании национального Дня детей в Таиланде потерпел крушение истребитель JAS 39 Gripen королевских ВВС страны. Пилот погиб, среди зрителей пострадавших нет, передает ТАСС.
Инцидент произошел в 09:27 по местному времени (05:27 мск) в городе Хатъяй южной провинции Сонгкхла. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа истребитель рухнула на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта и взорвалась.
Создан комитет по расследованию ЧП. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего пилота.
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