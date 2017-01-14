В Болгарии впервые за 60 лет замерзло Черное море

Теги: В мире болгария море мороз

В районе популярного курорта Бургас в Болгарии впервые с 1954 года замерзло Черное море. Болгария переживает самый холодный период за последние 100 лет.

У берегов Болгарии впервые за последние 60 лет замерзло Чёрное море. Уникальное природное явление можно наблюдать в районе города Бургас на юге страны, передает "ТВ Центр".

С начала января республика переживает аномально сильные морозы. В некоторых районах температура воздуха опускалась до минус 29 градусов по Цельсию. По словам синоптиков, за минувшее столетие Чёрное море у болгарских берегов покрывалось льдом лишь трижды, последний раз это было в 1954 году. Сейчас в ледовом плену оказались несколько десятков судов. Корабли превратились в замёрзшие скульптуры. В ближайшее время, обещают синоптики, страну накроет ещё одна волна похолодания и снегопады, их принесёт средиземноморский циклон.

Читайте также:

На севере Москвы мужчина и женщина замерзли насмерть