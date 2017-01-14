В Крыму сохранят объемы финансирования госпрограммы по поддержке фермеров

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В Крыму решено сохранить на новый год объёмы финансирования госпрограммы по поддержке фермеров. В 2016 году они получили гранты на сто миллионов рублей. Уже сейчас эксперты говорят о небывалом развитии частных хозяйств в регионе.

На самой крупной кролиководческой ферме в Крыму очередное пополнение. Уже через три месяца пятидесятиграммовые малыши будут весить несколько килограммов. К этому времени клетки для молодняка опять заполнятся. Потомство местные крольчихи дают по пять раз в год.

Самок здесь настолько много, что вместо имен у них только буква и цифры. Вот, например, Б-12, В-13. Имена собственные есть только у самцов-производителей. Тимофей, Незнайка, Банан. У каждого своеобразный кроличий гарем. По 50 крольчих.

В советские годы именно в Крыму выращивали кроликов в промышленных масштабах. От былых рекордов остались только цифры. Сейчас конкурентов у Алексея Боднаря практически нет. Бывший мебельщик восемь лет назад купил землю в крымской глубинке и начал все с нуля. Сегодня за диетическим мясом в отдаленный село покупатели приезжают сами.

На поддержку таких небольших ферм в Крыму в прошлом году направили почти сто миллионов рублей. Одна из главных задач – создать рабочие места в поселках. За тридцать лет многие из них просто опустели. Леонид вместе с женой решил рискнуть и переехал из города в небольшое село. Завели коз и открыли сыроварню. Сегодня про элитные сорта сыра из Николаевки знают все рестораторы полуострова.

Вместо пармезана Наталья предлагает попробовать свой "крымезан". А знаменитым "гарганзоле" и "дорблю", уверена она, местные сыры еще дадут фору. Технология производства такая же, а местная трава, которой питаются коровы и козы, делают сыр неповторимым. Хит этого сезона – черный сыр "блэкаут" и авторский сорт "крымчанин". В составе только натуральные продукты и никаких консервантов.

Наталья с мужем теперь мечтают расширить свое производство. Хотят завести стадо коров и овец. А это без поддержки государства практически невозможно. Если хозяйство официально признают семейной фермой, то его владельцы смогут получить до двадцати миллионов рублей. При этом они должны будут расширить производство и взять на работу местных жителей. Шансы получить государственную субсидию хорошие. В Крыму и в следующем году пообещали не экономить на поддержке и сохранить объем финансирования. Заявки на получение грантов уже подали несколько десятков фермеров.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, "ТВ Центр", Крым.

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