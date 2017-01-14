В ДТП с автозаком и фурой в Ставрополье пострадали девять человек

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В Ставропольском крае столкнулись автозак, грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали девять человек.

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием автозака, перевозившим этапируемых. В результате аварии пострадали девять человек, передает ТАСС.

ДТП произошло в Предгорном районе на 8 км автодороги Пятигорск - Георгиевск. По предварительной версии, водитель автомобиля Lada Priora, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой автомашиной Volvo. Большегруз отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся со служебной автомашиной ГАЗ отдела МВД России по Кировскому району, перевозившей следственно-арестованных в СИЗО Пятигорска.

В больницы с травмами различной степени тяжести были госпитализированы трое водителей и шесть пассажиров, в том числе трое этапируемых следственно-арестованных.

По данному факту назначено проведение служебной проверки.

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