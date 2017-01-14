Боевой истребитель разбился во время авиашоу для детей в Таиланде

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Истребитель Jas 39C Gripen разбился во время авиашоу в Таиланде. В результате ЧП пилот погиб, никто из зрителей не пострадал.

Трагедией завершилось авиационное шоу на юге Таиланда. Во время выполнения одной из фигур высшего пилотажа пилот истребителя не справился с управлением, и самолёт рухнул на взлётно-посадочную полосу. Лётчик погиб, никто из зрителей не пострадал, передает "ТВ Центр".

Сейчас аэропорт, где проходило шоу, закрыт, на месте крушения работают эксперты. Воздушный праздник был приурочен к проходящему в Таиланде национальному Дню детей.

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