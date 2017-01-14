Трамп назвал условия отмены санкций против России

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Американские санкции в отношении России продлены ещё на год, соответствующий указ подписал Барак Обама. Эксперты говорят, что решение принято в спешке, чтобы не оставить простора для манёвра новой администрации Трампа, команде которого до инаугурации приходится делать противоречивые заявления по вопросу отношений с Москвой.

На церемонию инаугурации Дональд Трамп отправится из Белого Дома. Барак Обама пригласил преемника на чай и небольшой прием, впрочем, западные журналисты гадают не об угощениях, а о том, чем еще успеет уходящий президент насолить новому. Ведь полномочия будут переданы только через неделю. Действующие санкции против России истекали в марте, и, по логике, вопрос их продления был в компетенции уже новой администрации президента, но Обама досрочно подписывает постановление, которым сохраняет санкционную политику еще на год. В это же самое время американская The Wall Street Journal публикует интервью с Трампом. Будущий хозяин Белого дома заявляет, что, конечно, не будет рубить с плеча и сразу санкции не отменит. Впрочем, дальше может последовать потепление отношений.

"Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?", - считает Трамп.

Например, борьба с терроризмом. Трамп не раз заявлял, что здесь Россия и США должны стать союзниками. После инаугурации новый президент считает возможным встретиться с Владимиром Путиным, но контакты уже начались. Американская пресса пишет, что помощник Трампа пять раз звонил послу России в Вашингтоне 29 декабря, когда Обама решил выслать из страны группу российских дипломатов. Что обсуждалось, неизвестно, но Москва после этих переговоров на ответные меры предусмотрительно не пошла. Хотя окружение Обамы все еще продолжает грозить новыми ударами по России в ответ на якобы ее кибератаки.

"Я считаю, что это агрессия против Соединённых Штатов, и мы на неё ответили, но это только начало. Я бы сказал, что это только первый уровень, а вовсе не потолок", - заявил министр обороны США Эштон Картер.

Министр обороны США Эштон Картер заявляет, что бить по России будут не только санкциями. Впрочем, Картер уходит вместе с Обамой, а новым шефом Пентагона станет Джеймс Мэттис, ставленник Трампа. Особой любви к Москве он, конечно, тоже никогда не испытывал, но, по мнению многих, его сегодняшняя риторика весьма прагматична. Ведь для утверждения на посту требуется одобрение сената, а там нужно говорить то, что от тебя хотят услышать.

"Америка сейчас страдает от мощнейших атак со времен Второй Мировой войны. И это делает Россия и террористы. У меня очень скромные ожидания относительно областей сотрудничества с господином Путиным", - сказал кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис.

Эти слова идут вразрез с заявлениями Трампа, впрочем, избранный президент еще не получил полномочий и вынужден лавировать. В американском сенате сильны антироссийские настроения, настолько, что там решили провести собственное расследование кибератак во время прошедших выборов. Трамп, конечно, своих взглядов не скрывает - буря обвинений в адрес Москвы, по его словам, "политическая охота на ведьм", которую ведут недовольные своим поражением демократы. Именно они обратились с призывом к ФБР проверить связи Трампа с российским правительством. В команде избранного президента и для таких критиков находят слова. Вот что заявил Майкл Помпео, в скором времени новый глава ЦРУ.

"Я ожидаю, что мы продолжим расследование, и этим, уверен, будет заниматься и президент, и вся его команда. Угроза реальна, и она только возрастает. Это, без всяких сомнений, был акт агрессии со стороны России", - заявил кандидат на пост главы ЦРУ Майкл Помпео.

Заявления команды нового президента весьма противоречивы, угодить пытаются всем. Похоже, что до вступления в должность Дональд Трамп предусмотрительно оставляет себе место для маневра.

Пётр Вершинин, Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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