В Москве идет подготовка к переговорам по сирийскому урегулированию

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В Сирии в общей сложности более тысячи населённых пунктов присоединились к мирному процессу. Об этом сообщили в российском центре по примирению сторон. Подготовку к межсирийским переговорам по урегулированию конфликта активно ведут в Москве. Консультации представителей России, Ирана и Турции прошли накануне. И в нашем МИДе официально подтвердили,что первая встреча заинтересованных сторон состоится через девять дней в Астане.

Сирийской арабской армии удалось освободить большую часть долины Вади-Барада. Бои главным образом шли за территории в районе крупных источников воды. В ходе столкновений инфраструктура водоснабжения была повреждена – боевики специально взорвали магистраль, а родники отравили дизельным топливом. В результате более пяти миллионов жителей Дамаска практически остались без питья. Уже начались работы по очистке и восстановлению водопровода. Радикалы, уцелевшие в ходе боев, сопротивление прекратили, в обмен на возможность эвакуации.

Продолжаются боестолкновения в окрестностях города аль-Баб, что на северо-востоке от Алеппо. Сообщается, что Турецкая и Сирийская свободная армии пытаются штурмовать укрепления террористической организации "Исламское государство", запрещенной во многих странах, в том числе и России. Однако боевики переходят к тактике контрударов и, как следствие, несут потери. За последние сутки на этом направлении уничтожено более 40 радикалов. Впрочем, и оборону своих позиций они держат крепко, так что пока штурм в рамках операции "Щит Евфрата" не удается.

Тем временем в освобожденном Алеппо были обнаружены склады боевиков, где они хранили химические материалы, содержащие серу и хлор. Это подтверждает заявления сирийских властей, что террористы в ходе боев использовали химоружие против правительственных войск и мирного населения. Там, где боевые действия прекращены, продолжает гуманитарную деятельность российский Центр по примирению сторон. В провинции Латакия его сотрудники посетили детский дом и передали детям подарки от их российских сверстников.

"От российских школьников, кадетов, воспитанниц пансионатов были переданы рюкзачки, в которых находятся канцелярия для того, чтобы детишки могли качественно получать образование. Так же от школьников и детей детского садика российской федерации были переданы игрушки и необходимая одежда", - рассказал представитель российского Центра по примирению сторон Виталий Мильков.

Будущее сирийского государства будет обсуждаться в Астане 23 января. В переговорах примут участие представители официального Дамаска, группировок вооруженной оппозиции, России, Турции и Ирана. Впрочем, как сообщают СМИ, к диалогу могут присоединиться и Соединенные Штаты. Как пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники, Москва пригласила к сотрудничеству администрацию избранного президента Дональда Трампа. Впрочем, официальных комментариев по этому поводу пока не было.

Александр Огородников, Алексей Платонов, Валентин Мурзин, "ТВ Центр".

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