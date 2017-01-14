Опрос: большинство россиян считают страну развитой и передовой

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Фонд "Общественное мнение" провел опрос и выяснил, что около 70% россиян считают нашу страну свободной и развитой, а 65% - передовой. Кроме того, 86% граждан считают, что в мире Россию боятся.

Большинство россиян считают свою страну свободной, развитой и передовой. Такой точки зрения придерживаются респонденты, принявшие участие в опросе фонда "Общественное мнение", передает "Интерфакс".

Свободной Россию назвали 70% участников исследования, а 65% заявили, что живут в развитом и передовом государстве. Еще 58 процентов опрошенных назвали Россию богатым государством. При этом 33 процента придерживаются прямо противоположного мнения.

86% граждан РФ считают, что в мире Россию боятся. И большая часть опрошенных (75%) полагает, что это хорошо. Каждый второй при этом считает, что к России необъективно относится мировое сообщество.

Опрос был проведен 24-25 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России.