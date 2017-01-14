Жертвами авиаудара по Мосулу стали 30 мирных жителей

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В результате бомбардировки район Аль-Джадида в иракском Мосуле погибли порядка 30 мирных граждан. Пока неизвестно, кто стоял за нападением - возглавляемая США международная коалиция или иракские ВВС.

Около 30 мирных жителей погибли на западе Мосула при бомбардировке одного из районов, контролируемых террористами группировки "Исламское государство" (запрещена в России), передает ТАСС.

По сообщениям очевидцев, в четверг истребители нанесли не менее трех ракетных ударов по дому одного из крупных полевых командиров ИГ. Он, однако, в момент атаки находился в другом месте. Бомбардировка привела к гибели десятков мирных жителей. Пока неизвестно, кто стоял за нападением - возглавляемая США международная коалиция или иракские ВВС.