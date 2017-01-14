Силуанов призвал изменить налоговый режим в нефтяной сфере

Теги: нефть налог минфин Экономика министр россия силуанов

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что настало время изменении налоговых режимов в нефтяной отрасли. По его словам, надо вводить налог на добавленный доход с 2018 года.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый порядок налогообложения в нефтяной отрасли должен быть введен как можно скорее. Такое мнение он высказал во время выступления на Гайдаровском форуме в субботу, передает ТАСС.

"Назрело уже решение переходить в нефтянке на новый проект налогообложения. Мы говорим о переходе с НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на НДД (налог на добавленный доход). Назрел уже переход на то, чтобы отменять все эти индивидуальные льготы. Вопрос об изменении налогового режима в нефтянке - это уже вопрос вчерашнего дня, нам нужно срочно принимать это решение, если не с 2017 года, то с 2018 года вводить новый режим налогообложения", - сказал министр.

Идею введения НДД предложил Минфин в противовес налогу на финансовый результат (НФР), которым Минэнерго рекомендовало заменить ныне действующий НДПИ для выработанных месторождений с низкорентабельной добычей.

Читайте также:

Силуанов представил в Госдуме проект бюджета

Силуанов пообещал индексацию пенсий при любой инфляции

Силуанов анонсировал незначительное повышение налогов