На юго-западе открылся храмовый комплекс

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Храмовый комплекс в честь всех Святых в земле российской просиявших открылся на юго-западе столицы. Как ожидается, в ближайшее время храм освятит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На юго-западе Москвы, в районе Черемушки, открылся храмовый комплекс в честь всех Святых в земле российской просиявших, передает "ТВ Центр".

В субботу его осмотрел куратор программы "200 храмов" Владимир Ресин. Алтарь и иконостас были выполнены в кратчайшие сроки - всего за восемь месяцев. Над их созданием работали лучшие мастера Ивановской области. Они же писали и сами иконы, которые рассказывают об истории русской церкви - от древних святых до новомучеников. Как ожидается, в ближайшее время храм освятит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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