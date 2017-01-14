В Дзержинске из-за просадки фундамента эвакуировали пятиэтажку
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80 жителей эвакуированы из пятиэтажного дома в Дзержинске: у здания просел фундамент. Жильцов временно разместили в соседней школе.
80 человек, среди них 15 детей, эвакуированы из жилого дома в Дзержинске. У аварийного здания, построенного больше 40 лет назад, начал проседать фундамент, деформировались межэтажные перекрытия. Возникла реальная опасность для жизни людей, передает "ТВ Центр".
Информация о ЧП поступила рано утром. В пятиэтажке прописаны около 160 человек. Половина из них покинула постройку самостоятельно. Остальным помогли спасатели. Никто не пострадал. Жильцов временно разместили в соседней школе. Сейчас специалисты обследуют состояние дома. На месте работают более ста человек, в том числе медики, коммунальщики, а также представители правоохранительных органов и администрации города.
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