В Дзержинске из-за просадки фундамента эвакуировали пятиэтажку

Теги: эвакуация дом Происшествие

80 жителей эвакуированы из пятиэтажного дома в Дзержинске: у здания просел фундамент. Жильцов временно разместили в соседней школе.

80 человек, среди них 15 детей, эвакуированы из жилого дома в Дзержинске. У аварийного здания, построенного больше 40 лет назад, начал проседать фундамент, деформировались межэтажные перекрытия. Возникла реальная опасность для жизни людей, передает "ТВ Центр".

Информация о ЧП поступила рано утром. В пятиэтажке прописаны около 160 человек. Половина из них покинула постройку самостоятельно. Остальным помогли спасатели. Никто не пострадал. Жильцов временно разместили в соседней школе. Сейчас специалисты обследуют состояние дома. На месте работают более ста человек, в том числе медики, коммунальщики, а также представители правоохранительных органов и администрации города.

Читайте также:

Спасатели эвакуировали 30 детей из горящего здания в Москве

Три столичных вокзала эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Ростове из-за пожара эвакуировали лицей