Немецкие спецслужбы обвинили Россию в попытках поссорить ЕС и США

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Спецслужбы Германии обвинили Россию в подрыве отношений между Европой и США. Об этом, как пишет издание Spiegel, говорится в совместном докладе немецкой разведывательной службы и федерального ведомства по защите конституции для немецкого правительства.

Немецкие спецслужбы обвинили Москву в систематических попытках подорвать отношения между Евросоюзом и США. Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на доклад, подготовленный для правительства ФРГ, передает ТАСС.

В документе указано, что Москва уже на протяжении многих лет оказывает влияние в странах ЕС, пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты, стремясь "поставить под вопрос тесные связи с США".

Как сообщает издание, в настоящее время в правительстве Германии решают, каким образом следует ознакомить с содержанием этого доклада депутатов бундестага и общественность, а также есть ли в этом необходимость.

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