Мирный житель погиб во время обстрела территории ЛНР киевскими силовиками

Теги: обстрел Украина погибшие луганск

Мирный житель города Ирмино в Луганской народной республике стал жертвой артиллерийского обстрела города киевским силовиками. Еще 14 человек получили ранения.

Вооруженные силы Украины из тяжелой артиллерии обстреляли этой ночью территорию Луганской народной республики. Под огнем оказались город Ирмино и несколько поселков. В результате погиб мирный житель, еще 14 получили ранения. Разрушено несколько жилых домов. 900 человек остались без света из-за поврежденной линии электропередачи, передает "ТВ Центр".

Неспокойно и в Донецке. Украинские силовики только за ночь выпустили по семи населенным пунктам 90 мин и снарядов. По информации местных властей, атаки продолжаются. Руководство непризнанных республик обвинило Киев в срыве договорённостей о прекращении огня.

Читайте также:

Украина передала властям ДНР и ЛНР 15 пленных

Украинские военные и ЛНР обменялись телами погибших военнослужащих

В ЛНР сообщили о 40 погибших украинских военных под Дебальцево

Украинские военные обстреляли район Логвиново в ЛНР