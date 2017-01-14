Минфин предложит установить минимальную цену на водку на уровне 205-210 рублей

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Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, минимальная розничная цена на водку может быть поднята до 205-210 рублей за бутылку 0,5 литра.

Минфин предложит поднять минимальную розничную цену на водку до 205-210 рублей за бутылку 0,5 литра. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшие "неделю-две", передает "Интерфакс".

В настоящее время минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей.

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