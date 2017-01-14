Минфин предложит установить минимальную цену на водку на уровне 205-210 рублей
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Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, минимальная розничная цена на водку может быть поднята до 205-210 рублей за бутылку 0,5 литра.
Минфин предложит поднять минимальную розничную цену на водку до 205-210 рублей за бутылку 0,5 литра. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшие "неделю-две", передает "Интерфакс".
В настоящее время минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей.
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