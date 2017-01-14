В Карелии перевернулся экскурсионный автобус, погиб один человек
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На трассе в Карелии опрокинулся экскурсионный автобус, один человек погиб. В момент ДТП в автобусе находились 34 пассажира.
В Лахденпохском районе Карелии опрокинулся экскурсионный автобус, в результате погиб один человек, двое госпитализированы.
ДТП произошло около 13:00 мск на 236-м км автодороги "Сортавала" у поселка Кортала. Водитель заказного экскурсионного автобуса MAN, который двигался по маршруту "Санкт-Петербург - Рускеала", по предварительным данным, не справился с управлением на извилистой дороге, автобус лег на бок.
Погибшая – женщина, передает "Интерфакс".
В момент ДТП в автобусе находились 34 пассажира. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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