15:21, 14 января 2017

В Карелии перевернулся экскурсионный автобус, погиб один человек

Теги:  автобус  погибшие  Происшествие  карелия

На трассе в Карелии опрокинулся экскурсионный автобус, один человек погиб. В момент ДТП в автобусе находились 34 пассажира.

В Лахденпохском районе Карелии опрокинулся экскурсионный автобус, в результате погиб один человек, двое госпитализированы. 

ДТП произошло около 13:00 мск на 236-м км автодороги "Сортавала" у поселка Кортала. Водитель заказного экскурсионного автобуса MAN, который двигался по маршруту "Санкт-Петербург - Рускеала", по предварительным данным, не справился с управлением на извилистой дороге, автобус лег на бок.

Погибшая – женщина, передает "Интерфакс"

В момент ДТП в автобусе находились 34 пассажира. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

 

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