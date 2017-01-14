В Карелии перевернулся экскурсионный автобус, погиб один человек

Теги: автобус погибшие Происшествие карелия

На трассе в Карелии опрокинулся экскурсионный автобус, один человек погиб. В момент ДТП в автобусе находились 34 пассажира.

В Лахденпохском районе Карелии опрокинулся экскурсионный автобус, в результате погиб один человек, двое госпитализированы.

ДТП произошло около 13:00 мск на 236-м км автодороги "Сортавала" у поселка Кортала. Водитель заказного экскурсионного автобуса MAN, который двигался по маршруту "Санкт-Петербург - Рускеала", по предварительным данным, не справился с управлением на извилистой дороге, автобус лег на бок.

Погибшая – женщина, передает "Интерфакс".

В момент ДТП в автобусе находились 34 пассажира. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Читайте также:

Три человека пострадали в ДТП с перевернувшимся такси в Москве

В Лондоне перевернулся трамвай, пять человек погибли

На Нагатинской набережной при ДТП перевернулся автомобиль

Два автомобиля перевернулись на севере Москвы