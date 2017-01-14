Минобороны: международные гуманитарные организации забыли Алеппо

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Международные организации не оказывают гуманитарную помощь жителям освобожденного от боевиков Алеппо, а центральные западные СМИ "забыли" о мирном населении города. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что международные организации потеряли всякий интерес к освобожденному от террористов Алеппо и его жителям, передает "Интерфакс".

"Складывается впечатление, что многие гуманитарные организации, которые ранее якобы прорывались с гуманитарной помощью в осажденный Алеппо, после освобождения города в одночасье потеряли к нему всякий интерес вместе с желанием помочь", - сказал Конашенков.

По его словам, после освобождения Алеппо прошел месяц, однако со стороны международных гуманитарных организаций реальная помощь гражданскому населению не оказывается.

"Просто удивительно, что после периода сверхпристального внимания к Алеппо со стороны международных организаций, занимающихся гуманитарным разминированием, спустя месяц, не поступает инициатив об оказании помощи жителям города", - посетовал представитель ведомства.

Он подчеркнул, что представители Женевского международного центра гуманитарного разминирования, а также сотрудники ЮНИСЕФ и Управления по координации гуманитарной деятельности, которые являются ключевыми органами ООН по оказанию помощи пострадавшим в результате боевых действий также известно о том, что мирным жителям освобожденного Алеппо требуется гумпомощь.

По его словам, в настоящее время основную помощь жители Алеппо получают от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца.

О полном освобождении Алеппо от боевиков военное командование объявило в конце декабря.

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