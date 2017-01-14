Экипаж Николаева выиграл "Дакар-2017" в классе грузовиков

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Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамаАЗ-Мастер" стал победителем ралли-рейда "Дакар"-2017 в зачете грузовиков.

Экипаж российской команды "КамаАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева стал победителем ралли-рейда "Дакар-2017" в зачете грузовиков, передает "Интерфакс".

Итоговое место в генеральной классификации российский экипаж занял с общим временем 27 часов 58 минут 24 секунды. В состав команды, кроме Николаева, также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков.

На втором месте разместился еще один представитель "КАМАЗ-Мастер" Дмитрий Сотников, чье отставание от партнера по команде составило 18 минут 58 секунд.

В первую тройку также вошел голландец Жерар де Рой с отставанием от победителя в 41 минуту 19 секунд.

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