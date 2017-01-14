С 83-го этажа башни "Москва-Сити" упал человек
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Мужчина упал с 83-го этажа высотного здания комплекса "Москва-Сити". Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
С 83-го этажа башни "Око" комплекса "Москва-Сити" упал человек, передает ТАСС.
Как сообщили в правоохранительных органах столицы, личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В пресс-службе столичной полиции факт обнаружения тела подтвердили, отметив, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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